Mission: Impossible 7 - romans Ethana i Ilsy to coś więcej niż nudna miłość? Ferguson tłumaczy dlaczego

Podczas premiery Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One Rebecca Ferguson w wywiadzie dla Variety odpowiedziała na pytanie o dalszy rozwój relacji jej bohaterki, Ilsy Faust, i Ethana Hunta (Tom Cruise).

Myślę, że opisałabym ich związek jako zaciekłe oddanie, miłość, która wykracza poza jakąkolwiek formę związku, ponieważ to jest nudne, to nudna fabuła – powiedziała aktorka.

Ludzie siedzą, patrzą i pytają: Czy oni się całują? I myślę: „Kogo to, do cholery, obchodzi?” Wszyscy to widzieliśmy. To jest wsparcie. To dwie bardzo podobne postacie, które nieustannie dążą do robienia tego, co najlepsze, wchodząc sobie w drogę. Są niezawodnie niepewni i po prostu tworzą najdoskonalszą niekompletną parę. Stanowią dla siebie kontrast.