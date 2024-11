Vaiana 2 rozbije bank. Prognozy na Święto Dziękczynienia

Fot. Materiały prasowe

Vaiana 2 zmierza ku najlepszym pięciu dniom otwarcia, jakie kiedykolwiek odnotowano w czasie weekendu Święta Dziękczynienia. Wedle prognoz film zarobi 135 milionów dolarów w okresie od środy do niedzieli, co przebije rekordowy wynik 125 milionów dolarów zebranych w pięciodniowym okresie przez Krainę lodu 2 oraz 93,5 miliona dolarów z otwarcia Krainy lodu. Co warto zaznaczyć, pierwsza część Vaiany zarobiła na swoją premierę mniej, gdyż tylko 82 miliony w pierwsze pięć dni.

Vaiana 2 - fabuła, reżyseria

Vaiana i Maui powracają w drugiej części kultowej animacji Walt Disney Animation Studios Vaiana. Po otrzymaniu nieoczekiwanego wezwania od swoich przodków, Vaiana wypłynie na dalekie, niebezpieczne i dawno zapomniane morza Oceanii, gdzie przeżyje przygodę życia.

Film Vaiana 2 wyreżyserował David Derrick Jr, Jason Hand i Dana Ledoux Miller, a wyprodukowały Christina Chen i Yvett Merino. Muzykę do filmu skomponowali: zdobywczynie nagrody Grammy® Abigail Barlow i Emily Bear, nominowany do nagrody Grammy Opetaia Foa‘i oraz trzykrotny zdobywca nagrody Grammy Mark Mancina.

Vaiana 2 w Polsce wejdzie na ekrany kin 29 listopada 2024 roku.