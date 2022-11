Mission: Impossible Dead Reckoning - reżyser tłumaczy tytuł. Ma on znaczenie fabularne

fot. materiały prasowe

Mission: Impossible Dead Reckoning – Part 1 dopiero w 2023 roku, ale już teraz wielu zastanawia się, jakie fabularne znaczenie ma tytuł. Z odpowiedzią przychodzi reżyser i scenarzysta widowiska Christopher McQuarrie.

Mission: Impossible Dead Reckoning - znaczenie tytułu

Twórca superprodukcji mówi o otwarcie, że Dead Reckoning to termin nawigacyjny. Po polsku brzmi on: nawigacja zliczeniowa i mniej więcej opiera się na ustalaniu kursu w oparciu o ostatnią znaną pozycję. Dla McQuarriego jest to jednak metafora nie tylko dla Ethana, ale też kilku innych postaci. Ich przeszłość zaatakuje z dużą siłą.

McQuarrie wyjaśnia, że od początku rozpoczęcia pracy nad projektem, wiedzieli, że będzie to epicka w skali i rozmachu dwuczęściowa przygoda.

- To musi być część, która zje wszystkie poprzednie razem wzięte. Nie było innego sposobu, aby to zrobić - zapowiada.

Przypomnijmy, że jedną z dużych ról w dwóch nadchodzących odsłonach serii gra polski aktor Marcin Dorociński. Po miesiącach spekulacji sam otwarcie to jakiś czas temu potwierdził. Szczegóły jego roli nie są znane.

Mission: Impossible 7 - premiera 14 lipca 2023 roku.