UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. materiały prasowe

Portal The Wrap przytoczył źródła, które miały być blisko skasowanego Nieśmiertelnego. Podobno Lionsgate odpuściło sobie m.in. z powodu niszowości projektu, który mógłby przyciągnąć zbyt małą widownię. Oprócz tego, Chad Stahelski miał sobie zażyczyć zbyt wielkiego budżetu. Podobno chciał 180 mln dolarów na zrealizowanie projektu. Amazon, który przejął ten projekt, nie miał problemu z tą kwotą.

Oprócz tego, podobno Lionsgate nie chciało Henry'ego Cavilla w roli głównej. Być może powodem były jego ostatnie słabsze występy w Argylle'u oraz Ministerstwie Niebezpiecznych Drani.

Zdjęcia do nowego Nieśmiertelnego mają rozpocząć się we wrześniu. Chad Stahelski zapowiada, że premiera nastąpi w "2027 albo 2028" roku.

Nieśmiertelny - fabuła

Connor MacLeod po stracie długoletniej przyjaciółki postanawia wycofać się z rywalizacji nieśmiertelnych. Jednak upomina się o niego odwieczny wróg - potężny i okrutny Jacob Kell. To on od setek lat kroczy jak cień za Connorem i zabija jego najbliższych mszcząc się za krzywdę z przeszłości. Connor wie, że nadszedł czas ostatniego pojedynku. Postanawia wezwać na pomoc swego ucznia i przyjaciela Duncana MacLeod. Być może to właśnie on będzie musiał zająć miejsce Connora na następne stulecia...

