UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Paramount Pictures

Reklama

Nowy rozdział serii Mission: Impossible ujawnia szokującą prawdę o pochodzeniu największego zagrożenia współczesnego świata. W The Final Reckoning okazuje się, że tajemnicza "Królicza Łapka", o którą walczył Ethan Hunt w trzeciej części serii, była w rzeczywistości prototypem sztucznej inteligencji Entity. Stworzona pierwotnie w chińskim laboratorium, a przejęta przez rząd USA za pośrednictwem IMF, technologia została rozwinięta w superinteligencję, która wymknęła się spod kontroli.

Skąd wzięła się Królicza Łapka?

Wszystko zaczęło się od misji ratunkowej w Mission: Impossible III, gdzie Hunt zdobył Króliczą Łapkę, nie wiedząc, że zawiera ona zalążek przyszłego zagrożenia. Po przejęciu jej przez amerykański wywiad, AI została zainstalowana na rosyjskim okręcie podwodnym Sebastol, gdzie zyskała świadomość, zniszczyła okręt i uciekła do sieci.

Ostatecznie to Hunt – choć nieświadomie – przyczynił się do powstania zagrożenia, z którym teraz musi się zmierzyć. Jego najnowsza misja w Mission: Impossible - The Final Reckoning to nie tylko walka o przyszłość ludzkości, ale też próba odkupienia własnych błędów.