Mission: Impossible - Henry Czerny wróci w kolejnych odsłonach serii

Twórcy nadchodzących osłon z serii Mission: Impossible przekazali fanom sporą niespodziankę. W siódmej odsłonie do swojej roli powróci Henry Czerny, który jako Eugene Kittridge wystąpił do tej pory tylko w pierwszej części z 1996 roku.

Pochwalił się tym reżyser Christopher McQuarrie na swoim Twitterze. Odgrywana przez aktora postać była dyrektorem pierwszego oddziału Impossible Mission Force. Nie wiadomo jaką rolę Eugene odegra w nadchodzących odsłonach. W obsadzie widowiska są także Tom Cruise, Hayley Atwell, Shea Whigham, Pom Klementieff i Nicholas Hoult.

There is no escaping the past...#MI7MI8 pic.twitter.com/FwZCsAlnqE

— Christopher McQuarrie (@chrismcquarrie) February 1, 2020