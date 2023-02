M&M's z najdziwniejszą reklamą Super Bowl? Trzymany w niewoli orzeszek prosi o ratunek

YouTube/M&M's

To z całą pewnością mocny kandydat do miana najdziwniejszej reklamy wyemitowanej w trakcie Super Bowl 2023 - chodzi tu o materiał poświęcony popularnym czekoladkom tudzież drażom M&M's. Wygląda na to, że wielokolorowe, antropomorficzne orzeszki na pewien czas stały się zakładnikami aktorki i komiczki Mayi Rudolph, która w wideo będącym w zamierzeniu parodią telewizyjnych spotów promuje zgoła inny produkt o nazwie ma&ya's.

Dla pełnego zrozumienia przekazu potrzebny jest kontekst; przypomnijmy, że w zeszłym roku marka M&M's zdecydowała się na przeprowadzenie zmiany w ekspozycji słynnych orzeszków, często określanych mianem "rzeczników". I tak rzekomo "zbyt seksowny" zielony zamienił kozaki na obcasie na trampki, mając na celu uosabiać wartości feministyczne, natomiast do grupy postaci dołączył fioletowy, przedstawiany jako symbol inkluzywności i braku wykluczenia reprezentantów mniejszości seksualnych czy etnicznych. Ta wizualna metamorfoza spotkała się z wielką krytyką ze strony środowisk prawicowych w USA; więcej o tej sprawie przeczytacie w tym miejscu.

We wspomnianej reklamie Rudolph przedstawia nową wersję M&M'sów w postaci czekoladowych małży, jednak na samym końcu materiału w tle możemy zobaczyć czerwonego rzecznika, który po uwięzieniu przez aktorkę prosi o ratunek. Spójrzcie sami:

M&M's - reklama z Super Bowl 2023

Wiemy już, że współpraca marki M&M's z Rudolph nie będzie miała trwałego charakteru, a rzecznicy - w odświeżonej wersji - wracają do promocji na dobre. Dowodem na to jest inna z reklam z Super Bowl: