Mobilne Animal Crossing: Pocket Camp powraca po krótkiej przerwie. Tym razem w płatnej wersji Complete bez mikropłatności

fot. Nintendo

Niektóre mobilne gry-usługi cieszą się dużym zainteresowaniem, ale wiąże się z nimi dość istotny problem. Po zakończeniu wsparcia gracze mogą utracić dostęp do całej zawartości, którą nabyli dzięki mikropłatnościom. Na dość ciekawe rozwiązanie tej kłopotliwej kwestii zdecydowało się Nintendo w przypadku Animal Crossing: Pocket Camp.

Tytuł ten, dostępny od 7 lat na urządzeniach mobilnych z systemem Android oraz iOS, zakończył swoją działalność 29 listopada. Po kilku dniach powrócił on jednak w wersji z dopiskiem Complete, która do 31 stycznia 2025 roku dostępna jest za 9,99$ (około 40 zł). a po 31 stycznia 2025 roku jego cena wzrośnie do 19,99$, czyli około 80 zł. W zamian za tę kwotę otrzymuje się jednak dostęp do pełnej zawartości i to bez mikropłatności. Zamiast tego dawną walutę premium o nazwie Leaf Tickets zdobywa się wraz z postępami w rozgrywce.

Z gry zniknęła możliwość zabawy online, ale zastąpiono ją kartami Camper Cards, którymi można wymieniać się z innymi graczami dzięki kodom QR. Poinformowano również, że nowe wydarzenia i przedmioty będą dodawane do gry co najmniej do września 2025 roku. Wcześniejsze eventy będą zaś powracać co jakiś czas w wersji Complete, co pozwoli graczom na zdobycie pominiętych wcześniej przedmiotów.