Mój chłopak się żeni - Dermot Mulroney o kontynuacji. Czy wystąpiłby?

Dermot Mulroney gra w nowej komedii romantycznej pod tytułem Tylko nie ty. W rozmowie z The Hollywood Reporter podczas uroczystej premiery w Nowym Jorku zapytano go o słowa Julii Roberts o tym, że chciałaby kontynuacji klasyka gatunku pod tytułem Mój chłopak się żeni. Co na to Mulroney?

Mój chłopak się żeni 2 - komentarz aktora

Przyznal, że jeszcze nie kontaktował się z Julią Roberts, by o tym porozmawiać, ale przyznał otwarcie: zawsze się zgodzi na rolę w kontynuacji tego filmu.

- Może to już czas. Mam taką nadzieję. Ten film przyniósł mi bardzo dużo radości. Cudownie byłoby to znów poczuć.

Przypomnijmy, że popularna komedia romantyczna została wyreżyserowany przez P.J. Hogana. Film odniósł sukces komercyjny i zebrał dobre recenzje. Na ten moment na razie duet aktorów wyraził chęć, ale żadne decyzje w sprawie potencjalnego sequela nie zostały podjęte. Pozostaje pytanie, czy fani chętnie obejrzeliby perypetię tych bohaterów po latach?

Tylko nie ty z Dermotem Mulroney w obsadzie pojawi się na polskich ekranach 1 marca 2024 roku.