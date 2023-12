Rewolucja na Netfliksie. Podano dane oglądalności ponad 18 tys. produkcji - to kopalnia wiedzy

Netflix

Reklama

Netflix postawił największy w swojej historii krok jeśli chodzi o publikację danych dotyczących oglądalności filmów i seriali znajdujących się w bibliotece serwisu. Wczoraj platforma udostępniła raport, który zawiera dokładne informacje na temat liczby godzin wyświetlania aż 18214 produkcji w pierwszym półroczu 2023 roku. Od 2 lat Netflix regularnie dzielił się cotygodniowymi listami TOP10 najpopularniejszych tytułów w danym kraju; obecne posunięcie należy jednak uznać za rewolucję - żadna inna platforma streamingowa nie upublicznia tak szczegółowych danych.

Na liście serwisu znalazły się produkcje, które były oglądane przez przynajmniej 50 tys. godzin od stycznia do czerwca br.; łącznie daje to 99% wszystkich wyświetleń biblioteki i blisko 100 mld godzin oglądania wszystkich tytułów. Istotne jest to, że Netflix zdecydował się w rzeczonym komunikacie odwołać do ogólnej liczby godzin oglądania konkretnych pozycji, a nie do swojej "formuły" (całkowita liczba godzin podzielona przez czas wyświetlania), którą przedstawiał w ramach cotygodniowych TOP10.

Z raportu płynie wiele intrygujących wniosków:

ponad 60% produkcji, które debiutowały w pierwszym półroczu 2023 roku, trafiło ostatecznie na cotygodniowe listy TOP10;

30% wszystkich odtworzeń biblioteki wygenerowały produkcje nieanglojęzyczne;

choć na szczycie listy znajdują się produkcje oryginalne, w skali ogólnej wygenerowały one razem 55% całkowitej liczby godzin oglądania - pozostałe 45% natomiast filmy i seriale na licencji;

Cień i kość był zdecydowanie najpopularniejszym serialem z tych, które ostatecznie zostały skasowane - w ciągu pierwszych 100 dni od premiery uzyskał on łącznie 192 mln godziny oglądania; dla porównania, debiutująca 2 miesiące później produkcja Xo, Kitty, której każdy odcinek był blisko dwukrotnie krótszy, wygenerowała ogólną liczbę 200 mln godzin wyświetlania;

Najczęściej oglądanym tytułem na licencji wbrew pozorom nie stało się W garniturach (1. sezon - 129 mln godzin i 67. miejsce; serial zadebiutował jednak na Netfliksie dopiero 17 czerwca, tuż przed końcem analizowanego półrocza), a koreański Szybki kurs miłości (235 mln godzin i 16. miejsce).

Tak wygląda z kolei TOP50:

Netflix - najczęściej oglądane filmy i seriale w pierwszym półroczu 2023 roku wraz z liczbą godzin

50. Rekrut - sezon 1; 146,9 mln godzin oglądania (data premiery na Netfliksie: 16.12.2022)

Netflix w swoim raporcie zaznacza, że wskaźnik oglądalności nie jest jedynym, który decyduje o sukcesie danego tytułu. "Wszystko zależy od tego, czy zachwycił on widzów" - stwierdza platforma, która zamierza od tej pory publikować podobne komunikaty 2 razy w ciągu roku. Pełną treść pierwszego z nich znajdziecie w tym miejscu.