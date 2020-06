Monster Hunter - Milla Jovovich na nowym zdjęciu z filmu

fot. IGN

The Monster Hunter to nadchodzący film na podstawie popularnej serii gier o polowaniu na potwory. Kinowa produkcja ma pełnymi garściami czerpać z cyklu firmy Capcom, ale wprowadzi do niego też istotny twist: główna bohaterka, Artemis (w tej roli Milla Jovovich) zostanie przeniesiona wraz ze swoim oddziałem żołnierzy do świata, w którym grasują niebezpieczne monstra.

Dostaliśmy teraz nowe zdjęcie, na którym widzimy główną bohaterkę. Dzięki temu nieco lepiej możemy przyjrzeć się zbroi postaci granej przez Jovovich. Paul W.S. Anderson, reżyser filmu zapewnia, że bronie i wyposażenie Artemis, a także same potwory inspirowane są tymi z gry.

W filmie wystąpią także Ron Perlman (Hellboy), T.I. Harris (Ant-Man i Osa), Diego Boneta (Rock of Ages), Meagan Good (Code Black) i Josh Helman (X-Men: Przeszłość, która nadejdzie). Premiera filmu została zaplanowana na 4 września 2020 roku. Zobaczcie nowe zdjęcie (na początku galerii):

