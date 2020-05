Diuna - Villeneuve porównuje Paula Atrydę do Michaela Corleone. Nowe zdjęcie

Diuna rozgrywa się w przyszłości na planecie Arrakis – głównym bohaterem jest Paul Atryda, syn księcia Leto, który zostaje zmuszony do ucieczki po zamachu stanu. Na wygnaniu mężczyzna trafia na lud koczowniczych wojowników i postanawia skorzystać z ich pomocy, by ruszyć przeciwko Harkonnenom, odpowiedzialnym za wspomniany zamach.

Reżyserem widowiska jest Denis Villeneuve, który w rozmowie z magazynem Empire, porównał postać Paula Atrydy (Timothée Chalamet) do... Michaela Corleone z Ojca chrzestnego.

Paul został wychowany w bardzo surowym środowisku, ciężko trenując, ponieważ jest synem księcia i pewnego dnia... trenuje, aby zostać księciem. Ale czy jest przygotowany i wyszkolony do tej roli? Czy naprawdę o tym właśnie marzy? To są sprzeczności targające tą postacią. Podobnie jak Michael Corleone w Ojcu chrzestnym - to ktoś, kto ma tragiczny los i stanie się kimś, kim wcale nie chciał.

W obsadzie produkcji znajdują się Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Dave Bautista, Josh Brolin, Stellan Skarsgård, Charlotte Rampling, Javier Bardem, Zendaya, Oscar Isaac oraz Jason Momoa. Zobaczcie nowe zdjęcie z głównym bohaterem (na początku galerii):

Diuna

Diuna - premiera filmu w USA 18 grudnia.