Little Voice - data premiery i pierwsze zdjęcie z serialu J.J. Abramsa dla AppleTV+

digitaltrends.com

Little Voice to serial, który J.J. Abrams wyprodukował dla platformy AppleTV+ - platforma zaprezentowała dziś widzom pierwsze zdjęcie, na którym możemy zobaczyć Brittany O'Grady w roli Bess King, czyli głównej bohaterki produkcji.

Serial opowie nam o różnorodnej i barwnej kulturze muzycznej Nowego Jorku; będzie to swoisty list miłosny do muzycznej duszy Wielkiego Jabłka. Wspomniana Bess King to niezwykle utalentowana artystka, która stara się spełnić swoje marzenia, próbując sobie jednocześnie poradzić z odrzuceniem, miłością i skomplikowanymi problemami rodzinnymi. W serialu występują również Sean Teale, Colton Ryan, Shalini Bathina, Kevin Valdez, Phillip Johnson Richardson i Chuck Cooper. Został on wyprodukowany przez Bad Robot Productions Abramsa, we współpracy z Warner Bros. Television. Producentami wykonawczymi są też Sara Bareilles, Jessie Nelson i Ben Stephenson. Nelson napisał i wyreżyserował pierwszy odcinek.

Pierwsze zdjęcie poniżej:

AppleTV+

W serialu usłyszymy oryginalną muzykę laureatki Grammy i nominowanej do Waitress Tony - wspomnianej Sary Bareilles.

Little Voice - premiera została zaplanowana na 10 lipca 2020 roku.