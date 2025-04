Opowieści z Narnii: obsadzono Białą Czarownicę! Aktorkę znacie z hitu Netflixa

Fot. Netflix

Kto zagra Białą Czarownicę w serialowej adaptacji Opowieści z Narnii z Netflixa? Oficjalnie wybór padł na Emmę Mackey, gwiazdę popularnego serialu Sex Education! To będzie jej kolejna współpraca z reżyserką Gretą Gerwig po Barbie. Przypominamy, że w filmowej serii Białą Czarownicę zagrała Tilda Swinton.

Opowieści z Narnii: Netflix pracuje nad filmem

W 2018 roku Netflix zamówił film na podstawie książki Siostrzeniec czarodzieja z cyklu Opowieści z Narnii autorstwa C.S. Lewisa. Dwa lata później ogłoszono, że reżyserką i scenarzystką została Greta Gerwig, która dała nam hit Barbie. Na koncie ma również takie wysoko oceniane produkcje jak Lady Bird czy Małe kobietki. Wszystkie te tytuły sprawiły, że stała się jednym z najbardziej obiecujących filmowców w Hollywood, więc wiele osób na pewno będzie chciało sprawdzić, jak poradziła sobie z nowym zadaniem.

Co wiemy o fabule? Nowy film będzie adaptacją książki Siostrzeniec czarodzieja. Choć chronologicznie jest 1. częścią serii, to została napisana i wydana jako ostatnia. Można więc powiedzieć, że to prequel do głównej historii. Fabuła opowiada o stworzeniu magicznej krainy Narnii przez Aslana, czego świadkami są Digory Kirke i Pola Plummer z Ziemi. Ważną rolę w historii odgrywa zła królowa Jadis, która w przyszłości stanie się Białą Czarownicą. To właśnie ją zagra 29-letnia Emma Mackey.

Premiera kinowa filmu jest zaplanowana na listopad 2026 roku, a w grudniu tytuł ma trafić do oferty Netflixa.