Monster Hunter Wilds hitem na Steam. Przebija wyniki Cyberpunk 2077 i Elden Ring

fot. materiały prasowe

W niedzielę, 2 marca, na Steam padł nowy rekord jednocześnie zalogowanych graczy. Pierwszy raz w historii tej platformy było ich ponad 40 milionów, a konkretnie - 40 275 012.

Do takiego rezultatu mógł przyczynić się wielki sukces Monster Hunter Wilds. Według SteamDB, w miniony weekend na potwory polowało ponad 1,38 milionów osób. Tym samym nowa odsłona serii Capcomu stała się ósmym w historii Steam tytułem, który przekroczył barierę miliona graczy jednocześnie, wyprzedzając takie hity, jak Dota 2, Elden Ring czy Cyberpunk 2077. Do rekordu, czyli najlepszego wyniku PlayerUnknown’s Battlegrounds, sporo Capcomowi jednak brakuje. Strzelanka battle royale swego czasu przyciągnęła bowiem do siebie jednocześnie ponad 3 miliony użytkowników platformy Valve.

Monster Hunter Wilds - recenzja gry

Sytuacja jest tym bardziej zaskakująca z uwagi na to, że wersja PC gry Monster Hunter Wilds nie jest wolna od problemów technicznych. Na ten moment jedynie 57% użytkowników Steam ocenia ten tytuł pozytywnie. Krytykowane są przede wszystkim wysokie wymagania sprzętowe i kiepska optymalizacja.