Co dalej z Gwiezdnymi Wojnami od Taiki Waititiego? Film dostał oscarowego scenarzystę

fot. Jimmy Kimmel Live / Lucasfilm

Star Wars Celebration w Japonii dobiegło końca, ale informacje z wydarzenia nadal napływają do sieci. Portalowi Screen Rant udało się złapać Kathleen Kennedy, obecną szefową Lucasfilm, na krótką rozmowę, w trakcie której zdradziła, że film Taiki Waititiego w uniwersum Gwiezdnych Wojen, który zapowiedziano przed laty nadal powstaje.

Kennedy podała nawet przyczynę wolnego tempa powstawania produkcji:

Taika to Taika... Ma niewiele czasu. Cały czas mu mówię, że kiedy tylko poczuje, że jest gotów poświęcić temu czas, to startujemy z produkcją. Będziemy na niego czekać. Mam nadzieję tylko, że się doczekamy. To będzie świetny film o Gwiezdnych Wojnach.

Kennedy nie zdradziła zbyt wiele na temat samego filmu poza tym, że stanowisko scenarzysty będzie piastować Tony McNamara. To uznany w Hollywood scenarzysta, który był dwukrotnie nominowany do Oscara za scenariusze do Biednych istot oraz Faworyty. Na swoim koncie ma też odcinki do serialu Wielka, a także popularną Cruellę z Emmą Stone w roli głównej. Nie będzie pisać scenariusza sam, bo pomoże mu w tym Taika Waititi.

