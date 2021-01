Monsters at Work - Billy Crystal opowiada o postępach. "Kilka odcinków jest już gotowych"

fot. Disney

Monsters at Work to długo oczekiwany spin-off filmu Potwory i spółka, którego akcja rozgrywać będzie się sześć miesięcy po wydarzeniach ukazanych w filmie Pete'a Doctera z 2001 roku. Opóźnienia w produkcji serialu Disney+ powstały oczywiście z uwagi na pandemię koronawirusa. Wciąż nie wiadomo dokładnie, kiedy seria Monsters at Work ujrzy światło dzienne, to nowe doniesienia w sprawie postępów nad serialem przyniósł Billy Crystal za sprawą ostatniego wywiadu, którego udzielił. Jak wiadomo, aktor wcielający się w postać Mike'a powróci w serii wraz z Johnem Goodmanem.

Oto, co aktor powiedział o nadchodzącym serialu i postępach w produkcji:

Poznacie nowych, młodych bohaterów, którym głosu użyczyli świetni aktorzy. John Goodman i ja powrócimy w serii jako Sully i Mike.

Kilka odcinków jest już gotowych, chociaż z uwagi na pandemię mieliśmy przerwę. Część nagrań udało mi się zrobić w domu, a część w opustoszałym studio w Burbank. Trochę dziwnie się czułem, będąc jedyną osobą w budynku. Ale tak - prace trwają. Nie wiem, kiedy serial będzie miał premierę, ale mogę obiecać, że będzie bardzo dobry - zapowiada aktor.

Przy okazji aktor przypomniał, że 1 lutego 2021 film Potwory i spółka skończy 20 lat.