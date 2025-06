O czym jest spin-off Stranger Things? Netflix pokazał dziennikarzom pierwsze ujęcia

fot. materiały prasowe Netflix

Podczas prezentacji Netflix zapowiedział Stranger Things: Tales From '85, czyli długo zapowiadany spin-off popularnej serii. Tym, co wyróżnia nowy projekt od oryginału, jest przede wszystkim jego animowana forma. Oprócz ujawnienia szczegółów fabularnych, streamer pokazał dwuminutowy materiał zawierający nagraną wcześniej wiadomość od braci Duffer. Dziennikarze portali Collider, Variety i Deadline podsumowali, czego konkretnie udało się dowiedzieć.

Stranger Things: Tales From '85 - o czym jest?

Tak brzmi oficjalny opis fabuły serialu:

- Witajcie z powrotem w Hawkins w mroźnej zimie 1985 roku, gdzie oryginalne postaci muszą walczyć z nowymi potworami i zgłębiać paranormalną tajemnicę, która terroryzuje ich miasteczko w Stranger Things: Tales From '85, nowym epickim serialu animowanym.

Akcja rozgrywa się między 2. a 3. sezonem Stranger Things. Dla przypomnienia: wydarzenia z drugiego sezonu miały miejsce w październiku 1984 roku, natomiast 3. sezon rozgrywa się latem 1985. Netflix nie ujawnił, ile odcinków będzie liczyć Stranger Things: Tales From '85, ani czy animacja będzie oficjalnie należeć do kanonu aktorskiego oryginału.

We wspomnianej wyżej wiadomości wideo bracia Duffer opowiedzieli, co zainspirowało ich do stworzenia animowanego serialu w uniwersum Stranger Things. Dorastali, oglądając animacje co sobotni poranek. Mają zatem nadzieję, że nowa produkcja wywoła u widzów podobne emocje. W krótkim wideo pokazano m.in. fragmenty kultowych kreskówek z lat 80., takich jak Żukosoczek czy Prawdziwe duchołapy.

W zaprezentowanym materiale znalazły się również pierwsze ujęcia z serialu. Widzowie mogli zobaczyć szkolne laboratorium, przejażdżkę rowerową, dom Jima Hoppera, salon gier i budynek Laboratorium w Hawkins. Na tych przebitkach widziano Mike'a Wheelera, Willa Byersa, Dustina Hendersona, Lucasa Sinclaira, Max Mayfield, Jedenastkę i Hoppera. Netflix nie podał szczegółów odnośnie tego, kto użyczył im głosu. W serialu pojawi się również nowa postać, Nikki Baxter, która jest określana jako "łobuziara".

Eric Robles jest showrunnerem serialu. Za produkcję wykonawczą odpowiadają Matt i Ross Duffer, a także Shawn Levy i Dan Cohen. Animacją zajmuje się studio Flying Bark. Premiera Stranger Things: Tales From '85 została zaplanowana na 2026 rok.

