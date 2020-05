Nadciąga Gran Turismo 7? Wyciekła zapowiedź gry

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

SIE

W sieci pojawiła się grafika, na której widać logo Gran Turismo 7, kolejnej odsłony wyścigów samochodowych dedykowanym konsolom z rodziny PlayStation. To pierwszy taki przypadek, kiedy w materiałach pojawia się logotyp tej właśnie produkcji.

Grafika nie pochodzi od Sony, ale od Next Level Racing, firmy specjalizującej się w tworzeniu profesjonalnych kokpitów do symulatorów gier wideo. Na materiale promującym pracę firmy obok logotypu następnego Gran Turismo pojawiają się również loga innych gier, do których Next Level Racing tworzy lub będzie tworzyć kokpity: F1 2020, DiRT 5 czy Automobilista 2.

Firma grafikę opublikowała na swoim profilu na Instagramie, a następnie ją usunęła. Internautom udało się jednak zapisać ten materiał. Przedstawiciele Next Level Racing krótko później wystosowali oświadczenie, w którym informują, że nie mają żadnych informacji o Gran Turismo 7.

fot. Ig / Next Level Racing

Według plotek Sony rzeczywiście pracuje nad nową odsłoną cyklu, która oficjalnie miała zostać ujawniona podczas E3. Imprezy nie będzie, ale Sony w połowie czerwca ma mieć event online, który ma zapowiadać nowe gry jak i PlayStation 5.