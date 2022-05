Moon Knight - serial MCU mógł być bardziej przerażający. Dowodem są te szkice

Moon Knight, ostatni z dotychczasowych seriali MCU, pod koniec zeszłego tygodnia doczekał się specjalnego programu dokumentalnego na platformie Disney+. Marvel Studios' Assembled: The Making of Moon Knight zabiera widzów za kulisy powstawania produkcji Kinowego Uniwersum Marvela, wyjawiając mnóstwo ciekawostek i smaczków z planu. W programie tym pokazano również szkice koncepcyjne, które udowadniają, że ekranowa historia mogła wyglądać nieco inaczej i być nawet bardziej przerażająca.

Na materiałach pojawiają się m.in. Marc Spector/Steven Grant i Layla ścigani przez staroegipskich, nieumarłych kapłanów, potwór z ciałem szakala czy walczący pod piramidami Chonsu i Ammit. Spójrzcie sami:

W tym samym programie reżyser Moon Knighta, Mohamed Diab, został z kolei zapytany o ewentualny powrót postaci do MCU. Oto odpowiedź twórcy:

Moim zdaniem Moon Knight zostanie z nami na dłużej. To naprawdę interesująca postać. Z punktu widzenia Marvela pozostawienie go w kinowym uniwersum byłoby dobrym posunięciem biznesowym. Rzecz w tym, że Marvel w tym aspekcie nie działa tradycyjnie. Nawet jeśli odniesiesz sukces, nie oznacza to automatycznie, że możesz liczyć na 2. sezon. Nie mam jednak o tym teraz żadnej wiedzy, ani żadnych wskazówek. Myślę po prostu jak biznesmen. Wydaje mi się, że Moon Knight zostanie. Może to będzie film? A może taka podróż, jaką przedstawiono w