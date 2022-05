Moon Knight - 2. sezon jest możliwy? Komentarze nie dają pewności

Marvel/Disney+

Do tej pory tylko serial Loki od razu dostał 2. sezon. Hawkeye, WandaVision, Falcon i Zimowy żołnierz oficjalnie były serialami jednosezonowymi. Jak będzie z Moon Knightem?

Deadline zapytał o to reżysera odcinków i producenta wykonawczego Mohameda Diaba, który twierdzi, że obecną chwilę nie ma żadnej decyzji i nie wiedzą, czy Marvel Studios planuje kolejny sezon.

Moon Knight - czy 2. sezon powstanie?

Diab tak odpowiada na pytanie:

- Marvel nie tworzy rzeczy w konwencjonalny sposób, więc jeśli nawet lubią postać i chcą rozbudować ten świat, może to być w 2. sezonie, może to być w filmie, albo równie dobrze może to zostać pokazane w produkcji innego bohatera.

Dodaje, że nigdy podczas prac nad serialem nie padł temat 2. sezonu. Choć jest pewien, że Moon Knight dalej będzie rozwijany w MCU, nie wie, jak to będzie wyglądać.

Jak donosi Deadline, według ich źródeł w Disneyu, decyzja o potencjalnym 2. sezonie jeszcze nie zapadła.

Oscar Issac dodał w innym wywiadzie, że na obecną chwilę nie ma planów na 2. sezon, bo tworzyli serial jako zamkniętą historię. Twierdzi jednak, że jest otwarty na powrót do tej roli w MCU. Na razie jednak nie wiadomo, kiedy to nastąpi i w jakim projekcie.