Moon Knight - najlepszy serial MCU? Pierwsze opinie recenzentów

Moon Knight będzie nowym serialem Kinowego Uniwersum Marvela. Bohaterem jest Steven Grant (Oscar Isaac), pracownik sklepu z pamiątkami, który wciąż jest trapiony wspomnieniami z innego życia. Steven odkrywa, że ma dysocjacyjne zaburzenie tożsamości. Promocja oraz wypowiedzi twórców serialu wskazują, że widzowie otrzymają coś nowego w ramach łączonego uniwersum.

Zdają się to potwierdzać także pierwsze opinie recenzentów zamieszczone na Twitterze. Są one w większości przychylne i wskazują na inny charakter produkcji od wszystkiego, co do tej pory widzieliśmy w MCU. Do dyspozycji oglądających udostępniono cztery z sześciu odcinków.

W tym czasie nie ma za wielu odniesień do łączonego uniwersum - jeden z recenzentów wyłapał tylko jedno nawiązanie do innych produkcji. Moon Knight opisywany jest jako thriller psychologiczny, ale też mroczna i szalona przygoda w stylu Indiany Jonesa. Marc Spector określany jest jako nowy Tony Stark, natomiast Oscar Isaac może być nowym Robertem Downey'em Jr. Chodzi o sposób łączenia dramaturgii z humorem, a także ekspresję. Kilku z recenzentów jest zdania, że to będzie najlepszy serial Kinowego Uniwersum Marvela i Disney+. W jednej nieco mniej pozytywnej opinii możemy przeczytać, że serial traci znacząco na głupkowatych i niepotrzebnie humorystycznych scenach, a także twierdzi, że zagorzali fani komiksów mogą nie być tak zadowoleni, jak osoby nieznające postaci. Z pewnością jednak otrzymamy nietypową i bardzo ciekawą genezę nowego herosa MCU.

Moon Knight zadebiutuje 30 marca na platformie Disney+. W obsadzie są m.in. Oscar Isaac, Ethan Hawke, May Calamawy i Gaspard Ulliel.

