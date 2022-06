Moon Knight - Oscar Isaac bał się, że serial zniszczy jego karierę

fot. Marvel/Disney+

Serial Moon Knight, wchodzący w skład MCU, okazał się sukcesem. Jednak gwiazda projektu, Oscar Isaac, wyjawił w rozmowie z portalem The Hollywood Reporter, że produkcja była dla niego największym ryzykiem w jego karierze. Aktor stwierdził, że bardzo wahał się z podjęciem decyzji o zagraniu w serialu. To wiązało się ze specyfiką produkcji komiksowych. Isaac bowiem chciał, aby była to produkcja, w której mógłby przemycić coś ważnego dla niego, a nie tylko wstawać co rano i iść na plan, bo mu za to płacą.

Bohaterem produkcji jest Marc Spector, były żołnierz, a obecnie najemnik, który cierpi na dysocjacyjne zaburzenie osobowości. Bohater podczas jednej ze swoich misji został uratowany przez egipskiego boga Khonshu i posłużył jako jego awatar. Nowe moce pomagają mu w walce z przestępczością. W serialu poznajemy jedną z jego alternatywnych osobowości, Stevena Granta.

Moon Knight - zdjęcia

Moon Knight - odcinek 6

W obsadzie produkcji oprócz Isaaca znajdują się Ethan Hawke, May Calamawy i Gaspard Ulliel. Producentami wykonawczymi projektu są Jeremy Slater i Kevin Feige. Za reżyserię odpowiadają Justin Benson, Mohamed Diab oaz Aaron Moorhead.