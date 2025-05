Co zmieniono w Supermanie po pokazie testowym? DC i Warner „analizowali każdą klatkę”

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Jordan Ruimy z portalu World of Reel ma informacje na temat tego, co rzekomo zmieniono w Supermanie po pokazie testowym. Jego zdaniem, stojący na czele Warner Bros. David Zaslav i kierujący DC Studios James Gunn i Peter Safran „analizowali każdą klatkę” filmu, aby uniknąć kolejnej porażki we franczyzie. Jakie były tego efekty?

Co zmieniono w Supermanie po pokazie testowym?

Źródła związane z produkcją filmu, powiedziały dziennikarzowi, że widzowie mieli mieszane reakcje na pierwszym seansie Supermana, co spowodowało falę zmian. Oryginalna wersja Jamesa Gunna miała więcej humoru, co ponoć nie spodobało się kierownictwu. W odpowiedzi na ich krytykę rzekomo wycięto kilka komediowych fragmentów, zarówno skracając czas trwania widowiska, jak i zmieniając ton. Co ciekawe, według Jordana Ruimy'ego po cichu usunięto również jednego z montażystów, co nieco wpłynęło na strukturę filmu. Co więcej, zmieniono kolejność niektórych kluczowych sekwencji i dodano kilka krótkich scen podczas dokrętek. Pojawiły się również ważne zmiany, jeśli chodzi o ścieżkę dźwiękową: zatrudniono drugiego kompozytora. Finalnie – wycięto około 25 minut materiału z pierwszej wersji Supermana.

Superman będzie wielkim testem DCU

Ta ostrożność szefostwa Warner Bros. nie powinna dziwić. Człowiek ze stali jest jednym z najważniejszych superbohaterów w tej franczyzie, a Superman będzie pierwszym poważnym testem nowego kinowego uniwersum DC z Jamesem Gunnem i Peterem Safranem na czele. Potrzebują dużego hitu, by pokazać ludziom, że warto im ufać.

Ostatni pokaz testowy Supermana w reżyserii Jamesa Gunna ma odbyć się w tym tygodniu. Film oficjalnie zadebiutuje w kinach 11 lipca 2025 roku.

DCU: wszystkie nadchodzące filmy

