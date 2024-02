Moon Knight - Oscar Isaac wskazuje kolejny projekt dla swojego bohatera, w którym chętnie wziąłby udział

materiały prasowe

Od premiery Moon Knight wkrótce miną dwa lata, a Oscar Isaac nie miał jeszcze okazji powrócić do swojej roli superbohatera. Aktor nie zna planów Marvela na Moon Knighta, ale ma pomysł, w jakiej produkcji mógłby się pojawić. Isaac wskazał, że to ekranizacja Midnight Suns byłaby odpowiednia dla rozwoju jego postaci.

Moon Knight - Oscar Isaac chce powrotu bohatera w ekranizacji Midnight Suns

W komiksach Moon Knight był częścią tej superbohaterskiej drużyny, do której należeli również Wolverine, Blade, Ghost Rider, Iron Fist, czy nawet Doktor Strange. Niektóre z tych postaci są już obecne w MCU lub na przestrzeni najbliższych lat zostaną wprowadzone do uniwersum.

Isaac twierdzi, że udział w Midnight Suns byłoby interesującą okazją, aby jeszcze bardziej zagłębić się w postać Moon Knighta:

Pomyślałem, że w przypadku Midnight Suns otwiera się interesująca szansa. Jest tam mnóstwo ciekawych postaci, a teraz, gdy przygotowaliśmy już podstawy, dowiadując się, kim są Marc, Steven i Jake, może stanowić interesującą okazję, aby zobaczyć go jako część drużyny i jaką dynamikę by temu zespołowi nadał. Myślę, że byłoby to ekscytujące, również dla mnie i zdecydowanie mam nadzieję, że znajdzie się trochę miejsca na zbadanie możliwości stworzenia takiej produkcji.

Przypomnijmy, że wszystkie odcinki Moon Knight można obejrzeć na Disney+.

