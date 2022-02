Oto ostatni Moon Knight w historii. Zupełnie nowa postać nadciąga z dalekiej przyszłości

Chris Bachalo/Marvel

Moon Knight już niedługo dołączy do MCU - nie dziwi więc specjalnie, że komiksowy oddział Marvela w ostatnim czasie również robi naprawdę wiele, by podtrzymywać zainteresowanie wokół tej postaci. Właśnie ogłoszono, że w mającym swoją amerykańską premierę 13 kwietnia zeszycie Moon Knight: Black, White & Blood #1 pojawi się zupełnie nowa wersja protagonisty - ta postać została określona mianem "ostatniego żyjącego kapłana Khonshu".

Jak do tej pory nie ujawniono, kto ukrywa się pod maską antybohatera - wszystko wskazuje jednak na to, że będzie to ktoś, kto przejmie tytuł od Moon Knighta, który kiedyś należał do Marca Spectora. Wiemy, że postać ta działa w oddalonej o 6 tysięcy lat przyszłości, systematycznie przemierzając kosmos w celu pomszczenia "jego upadłego boga i mistrza", którym najprawdopodobniej był sam Khonshu.

Twórcami ostatniego Moon Knighta w historii są scenarzysta Jonathan Hickman i rysownik Chris Bachalo. Drugi z nich zaprezentował w sieci szkice koncepcyjne nowej postaci:

Moon Knight: Black, White & Blood - szkice koncepcyjne

W skład pierwszej odsłony wspomnianej wyżej antologii ma wejść kilka opowieści - w jednej z nich Moon Knight połączy siły ze Spider-Manem.

