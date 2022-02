Najgorzej napisane postacie MCU. Bohaterowie produkcji Marvela potrafią irytować...

Marvel

MCU to prawdziwy gigant popkultury - jej serce i zarazem jedyny w swoim rodzaju okręt flagowy, ten sam, który za sprawą filmu Spider-Man: Bez drogi do domu rzucił wyzwanie naszym ukutym w erze pandemii nawykom i zachowaniom i z tego starcia, patrząc na finansowy sukces produkcji, wyszedł zwycięsko. Rzecz w tym, że w Kinowym Uniwersum Marvela, także w jego serialowej części, nie wszystko jest takie, jakbyśmy sobie tego życzyli. Najlepszym na to dowodem są naszym zdaniem najgorzej napisane postacie.

Nie tak znowu mała grupa herosów i złoczyńców produkcji Marvel Studios potrafi irytować i to z rozmaitych powodów: zupełnie niewykorzystanego potencjału fabularnego, dziwacznych zachowań na ekranie, fundamentalnych różnic pomiędzy ekranową wersją a komiksowym pierwowzorem czy, co tu dużo mówić, idiotycznego modus operandi, które niekiedy doprowadza fanów do szewskiej pasji. Redakcja naEKRANIE.pl zdecydowała się wybrać najgorsze postacie z tego, jakby ujął to klasyk, "sortu".

Przeprowadziliśmy specjalne głosowanie, w ramach którego każdy z redaktorów i redaktorek naszego serwisu wybierał jego zdaniem 10 najgorzej napisanych bohaterów MCU w całej historii projektu - im wyższa pozycja na konkretnej liście, tym więcej punktów. O poniższe zestawienie z całą pewnością będziecie toczyć spory, dlatego do jego czołowej 10-tki postanowiliśmy dołączyć krótkie opisy, które mają na celu pokazać Wam, dlaczego uznajemy daną postać za tak źle napisaną.

Z tego miejsca zachęcamy Was również do dyskusji w komentarzach i poinformowania nas, na ile zgadzacie się z naszymi wyborami.

MCU - najgorzej napisane postacie. Irytujący bohaterowie Marvela (miejsca od 45. do 11.)

45. Happy Hogan

MCU - najgorzej napisane postacie (miejsca od 10. do 1.)

10. Darren Cross aka Yellowjacket - Jak na głównego złoczyńcę w filmie poświęconym Ant-Manowi Cross wypadł mizernie. Mamy wrażenie, że stał się on pierwszą ofiarą komediowej tonacji całej opowieści, która nie pozwoliła go postrzegać jako realne zagrożenie dla protagonisty.

