Moon Knight powrotem do korzeni MCU? Producent komentuje

Disney+

Moon Knight będzie nową serialową propozycją od Marvel Studios i Disney+. Bohaterem jest Steven Grant (Oscar Isaac), pracownik sklepu z pamiątkami, który wciąż jest trapiony wspomnieniami z innego życia. Steven odkrywa, że ma dysocjacyjne zaburzenie tożsamości. Promocja oraz wypowiedzi twórców serialu wskazują, że widzowie otrzymają coś nowego w ramach łączonego uniwersum.

Producent wykonawczy, Grant Curtis wypowiedział się na temat przynależności serialu do MCU, a także o mitologii otaczającej bohatera, która znacząco rozszerza to, co wiedzieliśmy o uniwersum. To oznacza jego zdaniem, że będzie to bardzo samodzielna produkcja.

Nie jest przywiązany do obecnego MCU. Jest zupełnie nowy i wyruszamy na zupełnie nową przygodę. Myślimy, że fanom się to spodoba.

To nie oznacza oczywiście, że Moon Knight nie jest częścią MCU - postać prawdopodobnie nie ma żadnego związku ze wcześniej poznanymi postaciami. Producent przyrównuje serial do pierwszego Iron Mana.

Jest wiele aspektów Moon Knighta, które sprawiają, że jesteśmy w Marvel Studios podekscytowani. Jednym z wyjątkowych aspektów postaci jest to, że przenosi ona Marvela do korzeni Iron Mana i Tony'ego Starka. To była postać, która została obudowana od podstaw i tak samo jest w przypadku Marca Spectora.

Curtis wspomina też, że serial absolutnie obejmie wszystkie te nadprzyrodzone elementy związane z egipskimi bogami i nie zabraknie nadprzyrodzonych zdarzeń. Premiera serialu 30 marca na Disney+.

