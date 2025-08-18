Reklama
placeholder

Złe wieści w sprawie przyszłości Moon Knighta. Co dalej z serialem MCU?

Kompozytor Moon Knighta zapytany o przyszłość serialu i potencjalne kolejne sezony udzielił odpowiedzi, która na pewno rozczaruje wielu fanów. Jest ona w kontrze do zapowiedzi Kevina Feige. Co dokładnie się dzieje z Moon Knightem?
Reklama
placeholder

Kompozytor Moon Knighta zapytany o przyszłość serialu i potencjalne kolejne sezony udzielił odpowiedzi, która na pewno rozczaruje wielu fanów. Jest ona w kontrze do zapowiedzi Kevina Feige. Co dokładnie się dzieje z Moon Knightem?
Reklama
placeholder
Wiktor Stochmal
Wiktor Stochmal
Tagi:  moon knight 
MCU
Wiktor Stochmal
Wiktor Stochmal
Tagi:  moon knight 
MCU
Oscar Isaac - Moon Knight Źródło: Marvel
Reklama

Moon Knight był bardzo dobrze przyjętym serialem od Marvela, który po latach cieszy się sporą popularnością i wzbudza ciekawość fanów odnośnie jego przyszłości. Oscar Issac, odtwórca głównej roli, podpisał początkowo kontrakt tylko na jeden sezon, ale nie wykluczał w wywiadach możliwości przedłużenia. Z kolei sam Kevin Feige przyznał, że postać ta miała przyszłość w Kinowym Uniwersum Marvela i są na nią plany. Plotki mówiły też o możliwym udziale herosa w filmie Midnight Sons u boku m.in. Doktora Strange'a czy Ghost Ridera. A jaka jest prawda? Dla wielu fanów na pewno rozczarowująca.

Wielkie zamieszanie wokół Deadpoola w Avengers: Doomsday. Albo go nie ma, albo ma własną grupę

Hesham Nazih był kompozytorem 1. sezonu Moon Knighta i pracował też nad animowanymi Oczami Wakandy. To w trakcie wywiadu o tej produkcji przyznał, że do tej pory nie słyszał absolutnie nic o potencjalnej przyszłości Moon Knighta, co jest w kontrze do zapowiedzi Kevina Feige.

To pytanie za milion dolarów. Nikt nie wie. Nawet Mohamed Diab [reżyser serialu]. Nikt o tym nie mówił. Pytałem o to każdego, kogo znam i każdy odpowiadał, że nic nie wie [o przyszłości Moon Knighta].

Można oczywiście założyć, że kompozytorowi po prostu nie zdradzono tajnych planów MCU, natomiast jest to zdecydowanie łyżka dziegciu i rozczarowująca wiadomość dla fanów, którzy do tej pory byli pełni nadziei na rychłe potwierdzenie powrotu aktora do tego świata.

Ranking filmów i seriali Marvela wg prestiżowego Variety

54. Tajna inwazja

arrow-left
54. Tajna inwazja
fot. Marvel Studios
arrow-right

Źródło: comicbookmovie.com

Reklama
placeholder
Powiązane seriale

7,3

2022
Moon Knight
Oglądaj TERAZ Moon Knight Przygodowy
Powiązane osoby

Hesham Nazih

Hesham Nazih image

Najnowsze

1 Fallout: sezon 2
-

Pierwsze zdjęcia z 2. sezonu Fallouta! Witajcie w apokaliptycznym New Vegas

2 Moo Moo Mario Kart
-

PETA uderza w Mario Kart. Poszło o kolczyk w nosie

3 Fantastyczna 4: Pierwsze kroki
-

Aktor z nowej Fantastycznej 4 ocenił film. Jest szczerze!

4 45. Kapitan Ameryka: Nowy wspaniały świat
-

Sidewinder z Kapitana Ameryki 4 mógł wyglądać inaczej. Szkic koncepcyjny lepszy od finałowej wersji?

5 HBO Max sierpień 2025
-

HBO Max - nowości na 16-31 sierpnia 2025. Scheda, nowy sezon Peacemakera i inne

6 Sweet Revenge
-

Jason Voorhees powrócił! Krwawy film krótkometrażowy z franczyzy Piątek trzynastego już online

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s2025e158

Moda na sukces

s42e219

Ridiculousness

s42e220

Ridiculousness

s42e221

Ridiculousness

s42e222

Ridiculousness

s38e147

Zatoka serc

s12e21

Przegląd tygodnia: Wieczór z Johnem Oliverem

s27e17

Big Brother (US)
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Pragnę tylko ciebie

21

sie

Film

Pragnę tylko ciebie
Nasze królestwo

22

sie

Film

Nasze królestwo
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Robert Redford
Robert Redford

ur. 1936, kończy 89 lat

Roman Polański
Roman Polański

ur. 1933, kończy 92 lat

Christian Slater
Christian Slater

ur. 1969, kończy 56 lat

Richard Harmon
Richard Harmon

ur. 1991, kończy 34 lat

Madeleine Stowe
Madeleine Stowe

ur. 1958, kończy 67 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

TVP z letnią trasą koncertową. W których miastach i gdzie oglądać koncerty?

2 Kadr z 2. sezonu serialu Wednesday
-

Obsada Wednesday 2: kogo grają Lady Gaga i inne gwiazdy?

3
-

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

4

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

5

Dlaczego Wednesday nie mruga? Jenna Ortega odpowiedziała

6

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

7

Wednesday: Lurcha zagrał inny aktor. Dlaczego?

8

Obsada Przyjaciół opłakiwała Matthew Perry'ego jeszcze przed jego śmiercią. Jennifer Aniston zdradziła powód

9

Sara James ponownie wystąpiła w America's Got Talent. Jest wideo

10

Festiwal Weselnych Przebojów 2025 w Mrągowie: kiedy oglądać i kto wystąpi?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Newsy

Premiery

Osoby

Linki

Wydawca

Reklama
ZAMKNIJ
placeholder
placeholder
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV