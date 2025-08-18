Wielkie zamieszanie wokół Deadpoola w Avengers: Doomsday. Albo go nie ma, albo ma własną grupę

Marvel

Choć Marvel i Disney wciąż nie chcą udzielić w tej sprawie oficjalnego komentarza, w trakcie weekendu do sieci trafiło kilka zaskakujących i, co najważniejsze, sprzecznych doniesień w kwestii udziału Deadpoola w Avengers: Doomsday. Niezwykle istotne jest to, że wśród źródeł są renomowane serwisy z Hollywood Reporterem i Deadline na czele. Część z nich twierdzi, że postaci Ryana Reynoldsa w ogóle nie zobaczymy w nowych filmach o Avengersach; inne z kolei przekonują, że Pyskaty Najemnik stworzy w opowieści własny zespół.

Jako pierwszy swoje rewelacje przedstawił prestiżowy Hollywood Reporter, który wprost napisał, że Reynolds w Avengers: Doomsday powtórzy rolę Deadpoola (co ciekawe, godzinę wcześniej w serwisie X donosił już o tym scooper MyTimeToShineHello). Warto w tym miejscu podkreślić, że dziennikarze upublicznili tę wiadomość nie jako newsa, a w ramach ogólnego przeglądu informacji dotyczących Hollywood.

Inny z wielkich serwisów popkulturowych, Deadline, postanowił jednak zdementować te doniesienia. Źródła portalu ujawniły, że

Reynoldsa w ogóle nie widziano na planie filmu w Londynie, a w kolejnych dwóch filmach z serii Avengers go nie zobaczymy.

Dziennikarze odnieśli się też do zeszłotygodniowego wpisu aktora, który na swoim koncie na Instagramie zamieścił grafikę nawiązującą do logo Mścicieli. Miała to być forma zwykłej "zabawy", a sam Reynolds w rzeczywistości udostępnił jedynie materiał, który wcześniej w komentarzach pod innym postem zostawił jeden z internautów.

Jeszcze później do całego procesu przyłączył się portal The Wrap. Jego źródła twierdzą, że "to nie koniec Deadpoola w MCU i zobaczymy go ponownie w Doomsday". Autorzy tekstu zauważyli, że na razie nikt nie wypowiada się w tej kwestii oficjalnie, co może sugerować, że umowa z Reynoldsem jeszcze nie została sfinalizowana.

Na sam koniec głos w sprawie Deadpoola zabrał dobrze poinformowany scooper Cryptic4KQual. Przekonuje on, że Pyskaty Najemnik nie tylko pojawi się w Doomsday, ale i zbierze na ekranie własną grupę. Nie jest jasne, kto będzie wchodził w jej skład; spekuluje się, że może to być wariacja na temat komiksowego X-Force, bądź też znana z Deadpool & Wolverine drużyna, w której są także Logan, X-23, Blade, Elektra i Gambit.

Przypomnijmy, że kilka tygodni temu Reynolds dawał do zrozumienia, iż Deadpool w jego ocenie nie powinien być członkiem ani Avengersów, ani X-Menów.

Film Avengers: Doomsday wejdzie na ekrany kin 18 grudnia przyszłego roku.