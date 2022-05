Morbius - film doczekał się szczerego zwiastuna

fot. Sony Pictures // Marvel

Morbius to film, który trafił do kin w 2022 roku. Opowiada on o tytułowym, komiksowych antybohaterze, znanym z uniwersum Spider-Mana. Honest Trailers to seria zabawnych wideo, które wytykają błędy produkcjom filmowym i serialowym. Bohaterem nowego odcinka cyklu jest właśnie Morbius. Wideo możecie sprawdzić poniżej.

W filmie doktor Michael Morbius, wybitny naukowiec, poszukuje lekarstwa na swoją rzadką, genetyczną chorobę krwi. Bohater chwyta się ostatniej deski ratunku i postanawia stworzyć lek z pewnego gatunku nietoperza. Serum przywraca zdrowie Morbiusowi, jednak przy okazji zamienia go w krwiożerczą bestię podobną do wampira. Na domiar złego jego przyjaciel poddaje się działaniu tego samego leku.

Morbius - szczery zwiastun

Morbius plakat

W obsadzie produkcji znajdują się między innymi Jared Leto w tytułowej roli oraz Matt Smith, Adria Arjona, Al Madrigal, Tyrese Gibson i Jared Harris.