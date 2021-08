Legion samobójców 2 - film doczekał się szczerego zwiastuna

fot. Warner Bros.

Legion samobójców: The Suicide Squad to nowe widowisko DC, które zbiera fantastyczne recenzje na całym świecie. Honest Trailers to cykl materiałów wideo, które w prześmiewczy sposób wytykają różne błędy produkcji filmowych i serialowych. Bohaterem najnowszego odcinka serii jest właśnie wspomniane, szalone dzieło Jamesa Gunna. Wideo możecie obejrzeć poniżej.

Produkcja opowiada o tytułowej grupie złoczyńców DC, którzy zostają wysłani na tajną misję na wyspę Corto Maltese. Na miejscu mają zlikwidować nazistowskie laboratorium, w którym przeprowadzano eksperymenty na kosmicznym bycie, Starro. Jednak ich misja nie idzie zgodnie z planem.

W widowisku występują: Margot Robbie jako Harley Quinn, Idris Elba jako Bloodsport, Joel Kinnaman jako Rick Flag, Viola Davis jako Amanda Waller, Jai Courtney jako Kapitan Boomerang, John Cena jako Peacemaker, David Dastmalchian jako Polka-Dot Man, Daniela Melchior jako Ratcatcher 2, Steve Agee jako King Shark, Nathan Fillion jako TDK, Mayling Ng jako Mongal, Flula Borg jako Javelin, Sean Gunn jako Weasel, Michael Rooker jako Savant, Pete Davidson jako Blackguard, Peter Capaldi jako Thinker, Alice Braga jako Sol Soria, Storm Reid jako Tyla, córka Bloodsporta, Juan Diego Botto jako Generał Luna i Joaquín Cosío jako Generał Dywizji Suarez.

Legion samobójców 2 - film można obecnie oglądać na ekranach polskich kin.