Morbius - Matt Smith nie wie kogo zagrał. Reżyser o tym, czy Spider-Man istnieje w świecie tego filmu

Morbius wkrótce trafi do kin, dlatego trwa wzmożona kampania promocyjna, podczas której aktorzy i twórcy udzielają mediom wywiadów. W jednym z nich brał udział Matt Smith, który wciela się w postać o imieniu Milo. Przypomina on Loxiasa Crowna, który w komiksach Marvela jest czarnym charakterem. Został w nich zaatakowany i ugryziony przez Michaela Morbiusa w wyniku czego zyskał podobne moce do Żyjącego wampir. Przemienił się wtedy w złoczyńcę nazywanego Hunger (po polsku Głód).

W filmie Morbius zobaczymy inną wersję Crowna/Hungera, a także poznamy nową genezę postaci Smitha. Aktor sam przyznaje, że wciąż nie rozumie swojego bohatera i też nie jest przekonany czy gra właśnie tego złoczyńcę. W wywiadzie dla ScreenRant powiedział:

Prawda jest taka, że pod wieloma względami nie zdawałem sobie sprawy z wielkiej historii tej postaci. Ponieważ scenariusz, który mi przedstawiono, tak naprawdę nie zagłębia się w jego przeszłość ani oczywiście w przyszłość. A czy nie gra go ktoś inny? Jeśli mam być z tobą szczery to dla mnie jest to trochę zagmatwane. Traktowałem jak Biblię ten scenariusz, jak szczerą prawdę. I wszystko było trochę dziwne, czy to Loxias [Crown], czy nie. Szczerze mówiąc, nadal nie jestem do końca pewien.

Z kolei reżyser Morbiusa, Daniel Espinosa, udzielił wywiadu CinemaBlend. Został zapytany o Spider-Mana czy znajduje się w filmie. Przypomnijmy, że w zwiastunie pojawił się na ścianie wizerunek tego superbohatera w wersji Pajączka Tobeya Maguire'a z produkcji Sama Raimiego. Twórca wskazał, że istnieje wiele wszechświatów w Marvelu, podobnie jak w komiksach.

Masz świat, w którym są te same postacie i są to WSZYSTKIE postacie, ale są one nieco inne. Tak więc w prawie wszystkich uniwersach masz Spider-Mana, Fantastyczną Czwórkę, Tony’ego Starka lub Morbiusa. Ale będą mieć inny ton. Kinowe Uniwersum Marvela nie do końca w taki sposób podchodzi do tego pomysłu, ale są dość wierni podstawom. Potem masz drugi rodzaj legendy, która dotyczy totemu. Oznacza to, że we wszystkich wszechświatach istnieje totem pająka. Co oznacza, że ​​we wszystkich wszechświatach musi być Spider-Man. Albo Spider-Woman.

Morbius

Morbius - obsada

W tytułowej roli występuje Jared Leto. Oprócz wymienionego wyżej Matta Smitha w obsadzie są również Adria Arjona, Al Madrigal, Tyrese Gibson i Jared Harris.

Morbius - premiera w polskich kinach odbędzie się 1 kwietnia 2022 roku.

