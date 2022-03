Morbius - przedsprzedaż biletów już ruszyła. Można je kupić w Polsce

fot. Sony

Morbius to nowy film oparty na komiksach Marvela, w którym bohaterem jest Michael Morbius. Znany jest on w komiksach jako jeden z wrogów Spider-Mana. Sieci kin Helios, Multikino oraz Cinema City rozpoczęły przedsprzedaż biletów na premierę, która odbędzie się 1 kwietnia 2022 roku. Najłatwiej jest dokonać zakupu na promowanej przez dystrybutora stronie do zakupu biletów online.

Morbius - o czym jest film?

Doktor Michael Morbius szukając leku na nieuleczalną chorobę krwi doprowadza do tego, że staje się wampirem o nadludzkich mocach. Jednak jako antybohater będzie toczyć walkę z kimś o wiele straszniejszych.

Morbius - zwiastun

Na razie nie wiadomo, kiedy poznamy pierwsze oceny Morbiusa. Czy film jest osadzony w którymś znanym nam uniwersum? Na tę chwilę jest to niewiadoma, ale są teorie fanowskie o Morbiusie, do których zachęcamy.

W obsadzie produkcji znajdują się między innymi Jared Leto w tytułowej roli oraz Matt Smith, Adria Arjona, Al Madrigal, Tyrese Gibson i Jared Harris.

Morbius - premiera w polskich kinach odbędzie się 1 kwietnia 2022 roku.

