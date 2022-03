Morbius - fanowskie teorie. Spider-Man, Venom i multiwersum

fot. Sony Pictures Entertainment

Morbius to nadchodzący komiksowy film od Sony, który opowie historię Michaela Morbiusa - naukowca, który cierpi na rzadką chorobę krwi. Mężczyzna staje się ofiarą własnych badań i przeistacza się w istotę pod wieloma względami przypominającą wampira. W głównego bohatera wciela się Jared Leto. W obsadzie są również: Matt Smith, Michael Keaton, Adria Arjona, Jared Harris i Tyrese Gibson.

Morbius jest częścią Sony’s Spider-Man Universe, ale historia jest też powiązana z postaciami znanymi z Kinowego Uniwersum Marvela (MCU). Zwiastuny filmu nie zdradzają za wiele szczegółów fabuły, co nawet utrudnia umiejscowienie go w linii czasowej MCU, a także produkcji o Spider-Manie z Tomem Hollandem. Dodatkowo niektóre detale, które dostrzegli spostrzegawczy widzowie, pozwalają na spekulacje na temat multiwersum (wieloświata) i wprowadzania nowych postaci do całego uniwersum.

Ponadto premiera Spider-Mana: Bez drogi do domu jeszcze bardziej rozbudziła wyobraźnię fanów, którzy tworzą różne teorie na temat nadchodzącego filmu. Dlatego w jednej galerii zebraliśmy najciekawsze domysły miłośników bohatera, który może być mniej lub bardziej powiązany z MCU oraz filmami o Pajączku i Venomie. Warto też mieć na uwadze, że Morbiusa nakręcono w całości przed tym, jak aktorzy weszli na plan Spider-Mana: Bez drogi do domu, co może trochę studzić emocje związane m.in. z multiwersum czy cameo.

Morbius - teorie fanów

W komiksach „Niesamowity Spider-Man” Morbius odgrywa ważną rolę jako jeden z potężniejszych złoczyńców. W zwiastunie filmu nie wydaje się być przedstawiony jako typowy czarny charakter, ale fani mają nadzieję na pojawienie się Pajączka. Tylko z którego filmu?

