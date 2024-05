Morgan Spurlock nie żyje. To reżyser oscarowego Super Size Me

fot. materiały prasowe

Rodzina Morgana Spurlocka opublikowała oświadczenie, w którym poinformowała o śmierci reżysera. Zmarł on z powodu komplikacji związanych z rakiem. Z chorobą zmagał się prywatnie bez rozgłosu w mediach. Miał 53 lata.

Kariera Morgana Spurlocka

Filmem, który stał się jego przełomem i jednym z najgłośniejszych dokumentów w dziejach jest Super Size Me z 2004 roku. W nim też Morgan Spurlock skierował kamerę na samego siebie, by pokazać eksperyment. Przez 30 dni jadł tylko i wyłącznie jedzenie z McDonalda. Chciał pokazać, jaki będzie mieć to wpływ na jego zdrowie. Efekt? Jego waga kosmicznie wzrosła, a jego wątroba została uszkodzona, ale zdołano w porę zareagować. Film zebrał ponad 20 mln dolarów z kin, co przy dokumentach jest kosmiczną sumą.

Ponadto zrobił też między innymi takie dokumenty jak Mansome, The Greatest Movie Ever Sold oraz Where In The World Is Osama Bin Laden? Przeważnie poruszał ważne tematy, ale wyjątkiem był dokument One Direction. This Is Us z 2013 roku o popularnym zespole muzycznym.