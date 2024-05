Wyciek fabuły Venoma 3. Jest tak niedorzeczny, że może być prawdziwy

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. Sony Pictures

W przypadku wycieków fabuły Venoma i Venoma 2, częściowo się one potwierdzały. Czy tak będzie z Venomem 3? Za wcześnie by na to odpowiedzieć, a wiemy, że Sony Pictures lubi wprowadzać zmiany w ostatniej chwili - jak było w przypadku Morbiusa czy Madame Web. Jednakże wszyscy są zgodni: jest on tak niedorzeczny, że może być prawdziwy.

Między innymi w Venomie 3 ma być młody Peter Parker. Jest to o tyle ciekawe, że według najlepszych źródeł w Madame Web (a także w Morbiusie) też miał być Peter Parker i nawiązania do Spider-Mana, a potem wszystko pozmieniano. Jak wspominała Dakota Johnsona ona podpisała kontrakt na inny film z innym scenariuszem, niż to, co ostatecznie powstało.

Venom 3 - wyciek fabuły

Fabuła wynika z podróży poprzez multiwersum Venoma i Eddie Brocka, jak widzieliśmy w scenach po napisach dwójki oraz Spider-Man: Bez drogi do domu. Wówczas Venom niczym w umyśle roju połączył się z innymi Venomami z alternatywnych światów. Tak dowiedział się, że Peter Parker/Spider-Man przeważnie ich zabija. Dlatego Venom przekonuje Eddie'ego Brocka (Tom Hardy), aby odnaleźli Petera Parkera w ich świecie i go by go zabili. W istocie Peter Parker jest w ich rzeczywistości, ale jest jeden szczegół komplikujący sprawy - ma on 10 lat. Duet porywa go, ale zanim postanawiają go zabić, Eddie Brock ma wątpliwości . Szczególnie, gdy Venom wystawić Petera na bliskość pająków, na które jest uczulony - dostaje groźnej reakcji alergicznej, więc Eddie zabiera go do szpitala, w którym udaje jego ojca.

fot. Columbia Pictures // Pascal Pictures // Marvel Studios

Venom jest coraz bardziej niezadowolony z Eddie'ego jako jego gospodarza. Panowie mają jednak większe zmartwienia: pojawia się symbiont o nazwie Toxin, który jest potomkiem Carnage'a z dwójki. Symbiont łączy się z detektywem Patrickiem Mulliganem. Wspólnie decydują się zabić wszystkiego potwory - w tym Venoma oraz Petera Parkera. Tworzy on armię kolejnych symbiontów - jeden opanowuje panią pułkownik z armii graną przez Juno Temple, która akurat umawia się na randki z Eddie'em Brockiem.

Aby tego było, pojawia się silnie uzbrojona grupa zwąca się The Jury, której przewodzi Orwell Taylor (Chiwetel Ejiofor). Jego syn został zabity przez Carnage'a, a on teraz chce zniszczyć wszystkie symbionty. Venom i Eddie Brock są atakowani z każdej strony: postanawiają chronić przyszłego |Spider-Mana i przetrwać bitwę trzech stron konfliktu, która może doprowadzić do rzezi w San Francisco.

Venom 3 ma premierę w październiku, więc wówczas przekonamy się, czy ten opis się potwierdzi, czy rzeczywista fabułą finałowej częsci będzie jeszcze dziwniejsza.