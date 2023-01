Morska bestia 2 - Netflix szykuje sequel animacji. Reżyser komentuje

Jak donosi The Hollywood Reporter, powstanie Morska bestia 2. Informację wyjawił im w rozmowie reżyser animacji Chris Williams. Przyznaje, że jak tworzyli Morską bestię, która miała premierę w 2022 roku, nie myśleli o tworzeniu serii. Uznaje te podejście za bardzo dobre, bo chciał stworzyć fajny film, który nie miał tracić na jakości, bo trzeba było coś zasugerować na kontynuację.

Morska bestia 2 - komentarz

- Na końcu filmu mamy ojca z córką siedzących w doku, a świat się zmienił. Porzucili polowanie na potwory. Czyż nie jest to wspaniałe? Dużo myślałem o prawdzie zawartej w tej scenie i zdałem sobie sprawę, że tak naprawdę ta historia nie została jeszcze zakończona.

Dodaje, że cały pomysł pokazania tej nietypowej rodziny jest bardzo interesujący i ma duży potencjał. Według niego bycie rodzicem nie jest tak proste, a zasadniczo jest o wiele bardziej skomplikowane, węc przygody nowej rodziny mają być fundamentem sequela. Do tego zadał sobie pytanie, czy każdy łowca na świecie porzuciłby źródło zarobku, więć to jest coś, co chce poruszyć w filmie.

Na ten moment jest to wczesny etap tworzenia historii. Wyjaśnia, że cokolwiek powie o obecnych pomysłach, za cztery lata, gdy animacja wejdzie na ekrany, wiele rzeczy może być zupełnie inaczej przedstawione. Opiera ten wniosek na tym, jak pierwsza część przez czas pracy się zmieniła.

Przypomnijmy, że Morska bestia jest najchętniej oglądanym filmem animowanym w historii Netflixa.

Morska bestia 2 - data premiery nie została ustalona.