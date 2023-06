Mortal Kombat 1 zmienia fatality. Zabójcze finiszery są łatwiejsze do wyprowadzenia

Źródło: NetherRealm Studios/Warner Bros.

Od samego początku istnienia serii Mortal Kombat, wykonywanie fatality było skomplikowane i najczęściej wymagało wciskania precyzyjnych kombinacji przycisków, co stanowiło wyzwanie dla wielu graczy. Jednocześnie udane wyprowadzenie takiego ciosu kończącego dawało sporą satysfakcję. Najnowsze doniesienia wskazują jednak, że w nowej odsłonie, Mortal Kombat 1, wykonywanie tych ikonicznych ataków będzie znacznie łatwiejsze.

Zgodnie z informacjami z zamkniętych testów, fatality wykonuje się w prostszy sposób. Nie trzeba już zapamiętywać skomplikowanych kombinacji przycisków i wprowadzać ich w odpowiednim czasie. Zamiast tego wystarczy nacisnąć odpowiednie przyciski kierunkowe i jeden odpowiadający za atak, by zakończyć pojedynek w spektakularny sposób. Można to zrobić w dowolnym miejscu na arenie, a nie tylko znajdując się w odpowiedniej odległości od oponenta, tak jak dawniej.

Decyzja o uproszczeniu wykonywania fatality z pewnością spotka się z mieszanymi reakcjami społeczności. Część fanów serii uważać będzie to, że to pozytywną zmianę, która sprawi, że fatality będą bardziej dostępne dla nowych graczy. Inni mogą jednak uznać to za odejście od tradycji i odebranie satysfakcji wiążącej się z takimi ciosami.

Premiera Mortal Kombat 1 zapowiedziana jest na 19 września. Gra zostanie wydana na PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S oraz Nintendo Switch.