Sony nie przejęło From Software, ale... stało się największym udziałowcem ich spółki-matki

fot. Bandai Namco

Reklama

Jakiś czas temu w sieci pojawiły się plotki sugerujące, że Sony zamierza przejąć Kadokawa Corporation, a tym samym studio From Software, twórców takich gier, jak Elden Ring czy seria Dark Souls. Teraz dostaliśmy oficjalną informację, że do transakcji rzeczywiście dojdzie, jednak zakończy się ona inaczej, niż podejrzewano.

Sony nie przejmie Kadokawa Corporation, ale stanie się ich największym udziałowcem. W rękach producenta PS5 znajdzie się łącznie 10% akcji, wliczając w to udziały nabyte jeszcze w 2021 roku. Do transakcji, wycenianej na 50 miliardów jenów, czyli około 320 milionów dolarów, ma dojść w styczniu.

Jesteśmy przekonani, że przyczyni się to w znaczący sposób do maksymalizacji wartości naszej własności intelektualnej i zwiększenia wartości naszej firmy w perspektywie średnio oraz długoterminowej. Zamierzamy zrobić wszystko co w naszej mocy, by nasze wspólne wysiłki z Sony przynosiły wspaniałe rezultaty na globalnym rynku - powiedział Takeshi Natsuno, dyrektor generalny w Kadokawa Corporation.

Dzięki temu sojuszowi staniemy się największym udziałowcem Kadokawa Corporation, które nieustannie rozwija szeroką gamę własności intelektualnej, w tym książki, komiksy, gry i anime. Łącząc ich marki z mocnymi stronami Sony, które promuje globalną ekspansję rozrywki, w tym gier i anime, planujemy prowadzić ścisłą współpracę, by realizować strategię Kadokawa o nazwie "Global Media Mix" mającą na celu maksymalizację wartości własności intelektualnej i długoterminową wizję Sony - "Creative Entertainment Vision" - dodał Hiroki Totoki, prezes Sony Group Corporation.