Mortal Kombat 1 - Jean-Claude van Damme pojawi się w grze

18 maja oficjalnie zapowiedziano Mortal Kombat 1, czyli nową odsłonę popularnej i brutalnej serii bijatyk. Jednocześnie zapowiedziano, że w grze zobaczymy zarówno nowe twarze, jak i znanych i lubianych bohaterów. Wśród nich znajdzie się między innymi Johnny Cage, który obecny jest w tym cyklu od jego pierwszej odsłony. Tym razem jednak gracze będą mogli zobaczyć go w nieco innym wydaniu, bo ujawniono, że opcjonalna skórka sprawi, że będzie on wyglądał jak Jean-Claude Van Damme.

Co ciekawe, postać Cage'a była inspirowana słynnym aktorem z Belgii, a początkowo planowano nawet, by to właśnie on wcielił się w tego bohatera. Ostatecznie z planów tych nic nie wyszło, ale jak widać nic straconego - wystarczyło jedynie poczekać 30 lat.

Mortal Kombat 1 zadebiutuje 19 września na PC oraz konsolach PlayStation 5, Xbox Series S/X i Nintendo Switch. Wcześniej odbędą się testy beta, do których można dołączyć poprzez zakup gry w przedsprzedaży.