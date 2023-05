Mortal Kombat 1 - zwiastun trafił do sieci. Nadciąga brutalny reboot serii!

fot. WBIE

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, do sieci trafił pierwszy zwiastun Mortal Kombat 1, a więc nadchodzącej odsłony popularnej serii bijatyk. Tym razem trafimy do zupełnie nowego, "odrodzonego" uniwersum, którego stworzycielem jest bóg ognia Liu Kang. Z opisu pod filmem dowiadujemy się, że ma być to swego rodzaju nowe otwarcie dla serii i doczekamy się w nim między innymi nowego systemu walki, trybów rozgrywki oraz kolejnych Fatality, czyli brutalnych i spektakularnych ciosów kończących, które stały się wizytówką tego cyklu.

W debiutanckim zwiastunie zabrakło fragmentów rozgrywki i zamiast tego postawiono na efektowne i krwawe CGI. Zobaczcie sami.

Mortal Kombat 1 - zwiastun gry

Mortal Kombat 1 zadebiutuje 19 września na PC oraz konsolach PlayStation 5, Xbox Series S/X i Nintendo Switch. Zamówienia przedpremierowe wystartują już 19 maja, a osoby, które zdecydują się na zakup gry w przedsprzedaży otrzymają dostęp do beta-testów oraz postaci Shang Tsunga.