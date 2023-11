Mortal Kombat 11 - a gdyby Spider-Man miał naprawdę dość J. Jonaha Jamesona? Mody pokazują możliwy scenariusz

fot. youtube.com

Niedawno, w ramach jednego z pakietów DLC, do gry Mortal Kombat 11 trafił Omni-Man. Z uwagi na to, jak bardzo bohater przypomina J. Jonaha Jamesona, fani postanowili przygotować stosowny mod, który jeszcze bardziej upodabnia tego bohatera do dziennikarza znanego z historii o Spider-Manie. Na tym jednak nie koniec. Na kanale deathmule opublikowano trwające niemal pół godziny wideo, w którym możemy zobaczyć, jak Spider-Man brutalnie traktuje Jamesona i wykonuje na nim fatality wszystkich postaci z MK11.

Autor wykorzystał trzy modyfikacje. Poza podmienieniem Omni-Mana na J. Jonaha Jamesona i Smoke'a na Spider-Mana, skorzystał on również z MK1Hook, który pozwala między innymi na swobodne manipulowanie kamerą. Z efektami tych działań możecie zapoznać się na poniższym wideo.

Omni-Man nie będzie jedynym gościnnym występem w Mortal Kombat 11. Poniżej możecie zapoznać się z listą obecnych w grze postaci oraz bohaterów, którzy trafią do niej w ramach nadchodzących pakietów nowej zawartości.

Ashrah