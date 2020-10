Mortal Kombat 11 sprzedaje się świetnie. Ed Boon zapowiada dalsze wsparcie gry

WBIE

Mortal Kombat 11 to jak na razie najnowsza odsłona popularnego i brutalnego cyklu bijatyk. Tytuł ten zadebiutował na początku 2019 roku, ale w dalszym ciągu jest rozbudowywany o nową zawartość. Bardzo możliwe, że to między innymi to wsparcie zapewniło mu taką popularność. Ed Boon wyjawił na Twitterze, że produkcja ta sprzedała się w ponad 8 milionach egzemplarzy, co jest naprawdę solidnym wynikiem, szczególnie, jak na grę skierowaną do dorosłych odbiorców.

Co ciekawe, Boon zapewnia również w swoim wpisie, że to jeszcze nie wszystko, co MK11 ma do zaoferowania i w tym tygodniu możemy doczekać się kolejnych ogłoszeń związanych z bijatyką.

https://twitter.com/noobde/status/1313207510866644992

Najprawdopodobniej niedługo otrzymamy zapowiedź kolejnej paczki z dodatkowymi bohaterami. Przecieki wskazują na to, że do gry trafi Mileena, Rain oraz... John Rambo.