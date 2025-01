Karolina Szymczak w 4. sezonie Mythic Quest. Wiemy, kogo zagrała żona Piotra Adamczyka

foto. naEKRANIE.pl

Mythic Quest to serial komediowy, w którym poznajemy zespół tworzący najpopularniejszą wieloosobową grę komputerową. Na co dzień pracownicy firmy budują fikcyjne światy, kształtują herosów i kreują legendy, ale najcięższe boje toczą w biurze. Serial AppleTV+ cieszy się dość sporym zainteresowaniem widzów. Nic więc dziwnego, że platforma streamingowa przygotowuje jego spin-off. Nim to jednak nastąpi, 29 stycznia widzowie dostaną 4. sezon, w którym zespół będzie pracował nad nowym dodatkiem do gry.

Co ciekawe, wśród nowych postaci zobaczymy Karolinę Szymczak (Babilon, Hercules, Polityka). Pojawi się ona w 5. odcinku i wcieli się w dawną miłość Brada, którego gra Danny Pudi. Para prawie wszystkie swoje dialogi wygłosi w języku polskim! Amerykański aktor ma bowiem polskie korzenie. Jego mamą jest aktorka Teresa Komendant, która w 1969 roku wyemigrowała do Chicago z Pokośna na Podlasiu. Danny bardzo często przyjeżdżał na wakacje do Polski. Nauczył się języka ojczystego swojej mamy i włada nim dość płynnie, o czym widzowie będą mogli się przekonać w nowym sezonie Mythic Quest.

Postać grana przez Karolinę Szymczak reprezentuje konkurencyjną firmę grową, która jest zagrożeniem dla głównych bohaterów. Być może nie będzie to jedynie jednorazowy udział w serialu i kobieta jeszcze powróci. Trzeba przyznać, że twórcy bardzo fajnie wykorzystali w fabule polskie pochodzenie aktorów.

W nowych odcinkach Mythic Quest powrócą znani z poprzednich serii: Rob McElhenney jako Ian, Charlotte Nicdao jako Poppy Li, David Hornsby jako David, Ashly Burch jako Rachel czy Naomi Ekperigin jako Carol.