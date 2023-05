Mortal Kombat 12 coraz bliżej? Twórcy mówią, że "już prawie czas"

fot. WBIE

Na oficjalnym kanale marki Mortal Kombat w serwisie YouTube pojawiło się krótkie wideo o wiele mówiącym tytule It Is Almost Time. Widzimy w nim zegar, którego wskazówka sekundowa zatrzymuje się na moment przed godziną 12, by następnie od razu przeskoczyć do 1. To wystarczyło, aby zachęcić fanów do spekulacji. Pojawiają się teorie, że w ten sposób próbowano zasugerować reset linii czasowej lub... zrezygnowanie z Mortal Kombat 12 i zamiast tego skupienie się na remake'u pierwszej odsłony cyklu. Niektórzy sądzą zaś, że chodzi tutaj o coś jeszcze innego: przeskoczenie do 12:05, co miałoby wskazywać na datę prezentacji nowej odsłony już 12 maja.

Jak będzie rzeczywiście? O tym najprawdopodobniej przekonamy się niebawem, bo publikacja takiego materiału to nie przypadek i coś na pewno dzieje się wokół tej popularnej marki bijatyk. Szczególnie, że od czasu premiery poprzedniej części minęły już ponad 4 lata.