Mortal Kombat: edycja celebrity. AI prezentuje sławne osoby jako brutalnych wojowników z gry

Scorpion, Liu Kang i Sub-Zero to ikoniczny wojownicy z serii Mortal Kombat. Nie trzeba być fanem komputerowych mordobić, żeby kojarzyć ich imiona. Są oni po prostu częścią popkultury. Twórcy popularnego mordobicia nie spoczęli jednak na ciągłej eksploatacji tych samych kultowych postaci i postanowili dać fanom, to co chcą najbardziej. W ten sposób w grze pojawiły się postacie z gier, filmów i seriali, które znamy i kochamy. Niektórym jednak wciąż było mało. W internecie zaczęły pojawiać się napisane pół żartem komentarze w stylu: a co gdyby Donald Trump mógł zmierzyć się z Barackiem Obamą w Mortal Kombat? Ciekawe jakie fatality miałaby Matka Teresa? Czy Cristiano Ronaldo pokonałby Goro? Jednym słowem: jak prezentowałyby się znane osoby w konwencji Mortal Kombat. Twórcy z Interdimensional TV postanowili odpowiedzieć na to pytanie. Dzięki dobrodziejstwom sztucznej inteligencji stworzyli wizerunki znanych nam wszystkich osób jako wojowników stających do walki na śmierć i życie. Zapraszamy do zapoznania się z galerią - być może w kolejnej edycji Mortal Kombat jedna z tych postaci naprawdę się pojawi? Taki Elon Musk pewnie nie miałby nic przeciwko swojemu debiutowi w tej kultowej bijatyce.

Sztuczna inteligencja - prawdziwi ludzie jako wojownicy w Mortal Kombat

Joe Biden

