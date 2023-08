One Piece nadchodzi! AI pokazuje jak mógłby wyglądać serial - lepiej niż w wersji Netflixa?

Kaizen AI/Leonardo.Ai

Nadchodzący serial One Piece budzi wielkie zainteresowanie, nie tylko wśród fanów oryginalnego anime. Jak będzie prezentować się aktorska wersja tej szalonej animacji? Czy serial w satysfakcjonujący sposób przeniesie bogactwo tego świata. Pierwsze doniesienia o netflixowej adaptacji są bardzo optymistyczne, ale musimy jeszcze trochę poczekać, żeby samemu się przekonać, jak jest naprawdę. Przypomnijmy: One Piece to historia Luffy'ego, młodego awanturnika, który od zawsze pragnął wolności. Wyrusza więc ze swojej wioski na niebezpieczną wyprawę w poszukiwaniu bajecznego skarbu, tytułowego One Piece, aby zostać królem piratów. Jednak najpierw musi zgromadzić załogę, o jakiej zawsze marzył, a także znaleźć statek, który pozwoli mu przetrząsnąć każdą milę bezkresnych mórz, pozostawić w tyle depczącą mu po piętach piechotę morską i przechytrzyć niebezpiecznych rywali, którzy czyhają na każdym kroku.

Twórcy korzystający z dobrodziejstw sztucznej inteligencji nie byliby sobą, gdyby nie wpasowali się w obowiązujący trend ze swoimi kreacjami. Znamy już obsadę aktorskiej wersji One Piece. AI prezentuje mocno odmienne spojrzenie, wciąż jednak dość realistyczne. Sprawdźcie jak, według sztucznej inteligencji, prezentowałby się One Peace, gdyby nie był anime.

One Piece według sztucznej inteligencji

Luffy

