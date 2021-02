Mortal Kombat - kim jest Cole Young? Teorie rozgrzeją Was jak oddech Scorpiona

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Kim jest Cole Young z Mortal Kombat? Według oficjalnej narracji promocyjnej to całkowicie nowa postać, zawodnik MMA. W pewnym sensie mamy obserwować historię z jego perspektywy. Nie możemy być jednak pewni, że to całkowicie nowy bohater, co wydaje się sugerować sam trailer.

Na bazie trailera i wiedzy z gier powstały analizy i teorie fanowskie, które mogą zawierać ziarno prawdy. Być może właśnie prawdziwa tożsamość Cole'a Younga to twist tej części Mortal Kombat. Kim on może być?

Wiemy, że podstawą filmu Mortal Kombat nie będzie sam turniej i walka o królestwo Ziemi, a geneza konfliktu Scorpiona z Sub-Zero. Trailer sugeruje, że Cole Young jest z nimi jakoś związany. Sub-Zero tak naprawdę nazywa się Bi-Han i wiele lat wcześniej zabił rodzinę Hanzo Hasashiego, który potem stał się Scorpionem. Teoria mówi, że Cole Young to tak naprawdę Kuai Liang, młodszy brat Bi-Hana i w przyszłości dobry Sub-Zero. Zwiastun pokazuje, że Cole ma znamię w postaci smoka z logo Mortal Kombat tak samo jak Sub-Zero. Jest to więc główny trop w tej teorii. Widzimy również, że w scenie walki Scorpiona z Sub-Zero jest trzecia postać, którą jest właśnie Cole. Z opisu fabuły wiemy, że Sub-Zero z jakichś przyczyn ściga Cole'a. Czyżby więc Scorpion chciał go chronić? Cole Young może być pseudonimem fightera walczącego w turniejach MMA. W tę stronę idą screenrant.com czy Murphy's Multiverse.

Inną braną pod uwagę teorią jest powiązanie Cole'a ze Scorpionem. Zwiastun pokazuje scenę, w której Cole ma wizję z postacią Hanzo Hasashiego. Pada więc sugestia, że być może Cole miałby być jego następcą i potomkiem, który ma być kolejnym Scorpionem.

Ostatnia popularna teoria wydaje się najmniej prawdopodobna. Cole Young to tak naprawdę Johnny Cage, który po klapie z kariera aktorską w Hollywood został zawodnikiem MMA.

Mortal Kombat - premiera światowa w kwietniu 2021 roku.