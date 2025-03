Xiaomi prezentuje nowe inteligentne gadżety!

fot. Xiaomi

Wśród nowości znalazły się m.in. zaawansowane słuchawki bezprzewodowe, inteligentny zegarek, tablety oraz opaska fitness. Wszystkie produkty zostały zaprojektowane z myślą o tym, aby uczynić codzienne życie bardziej inteligentnym, wygodnym i stylowym. Wszystkie nowe gadżety stylistycznie wpisują się we wzornictwo zaprezentowane w nowych flagowcach Xiaomi 15.

Xiaomi Buds 5 Pro: bezstratny dźwięk najwyższej jakości

Nowe słuchawki Xiaomi Buds 5 Pro dzięki technologiom Snapdragon Sound i Qualcomm aptX Lossless oferują bezstratny dźwięk w jakości 48kHz/24bit. Hybrydowa aktywna redukcja szumów (ANC) do 55 dB sprawia, że nawet w hałaśliwym otoczeniu możesz cieszyć się muzyką bez zakłóceń. Dodatkowo, słuchawki wyposażono w funkcję nagrywania dźwięku, która pozwala na szybkie notowanie ważnych rozmów czy spotkań. Dzięki technologii AI, Xiaomi Buds 5 Pro oferują również tłumaczenie i transkrypcję w czasie rzeczywistym, co czyni je idealnym narzędziem dla osób pracujących w międzynarodowym środowisku.

fot. Xiaomi

Xiaomi Watch S4: inteligentny zegarek zadba o zdrowie

Xiaomi Watch S4 to nie tylko stylowy dodatek, ale także zaawansowane narzędzie do monitorowania zdrowia. Zegarek wyposażony jest w 1,43-calowy wyświetlacz AMOLED o rozdzielczości 466 x 466 pikseli. Dzięki autorskiemu algorytmowi, Watch S4 monitoruje tętno, poziom tlenu we krwi, stres oraz jakość snu z dokładnością do 98%. Dodatkowo, zegarek oferuje ponad 150 trybów sportowych i zaawansowaną nawigację satelitarną, co docenią miłośnicy aktywności na świeżym powietrzu.

fot. Xiaomi

Xiaomi Pad 7 i Pad 7 Pro: produktywność na nowym poziomie

Nowe tablety Xiaomi Pad 7 i Pad 7 Pro to idealne narzędzia dla osób, które cenią sobie wielozadaniowość i wydajność. Oba modele wyposażono w 11,2-calowe ekrany o rozdzielczości 3,2K z częstotliwością odświeżania do 144 Hz, co zapewnia niezwykle płynne i szczegółowe wyświetlanie obrazu. Dzięki technologiom AI, takim jak AI Writing, AI Speech Recognition i AI Art, tablety stają się niezastąpionymi pomocnikami w pracy i nauce. Xiaomi Pad 7 Pro, zasilany przez procesor Snapdragon 8s Gen 3, oferuje również łączność Wi-Fi 7 i baterię o pojemności 8850 mAh, która ładuje się w zaledwie 79 minut.

fot. Xiaomi

Xiaomi Smart Band 9 Pro: design i funkcjonalność w jednym

Xiaomi Smart Band 9 Pro to opaska fitness, która łączy w sobie stylowy design z zaawansowanymi funkcjami zdrowotnymi. Wyposażona w duży, prostokątny wyświetlacz AMOLED o jasności 1200 nitów, opaska oferuje do 21 dni pracy na jednym ładowaniu. Dzięki poprawionej o 15% dokładności monitorowania tętna, poziomu tlenu we krwi i stresu, Smart Band 9 Pro jest idealnym towarzyszem dla osób aktywnych. Dodatkowo, opaska oferuje ponad 150 trybów sportowych i wbudowaną nawigację satelitarną.

fot. Xiaomi

Ceny i dostępność

Nowe urządzenia Xiaomi już wkrótce trafią do sprzedaży. Oto proponowane przez producenta ceny detaliczne:

Xiaomi Smart Band 9 Pro: od 389 zł

Xiaomi Watch S4: od 699 zł

Xiaomi Buds 5 Pro: od 749 zł

Xiaomi Pad 7 i Pad 7 Pro: od 1799 zł i 1999 zł

Przy zakupie Xiaomi Watch S4, w ramach promocji, dodawane będą słuchawki Xiaomi Redmi Buds 6 Lite.

Więcej informacji na temat nowych produktów Xiaomi można znaleźć na stronie mi.com/pl oraz na oficjalnych kanałach społecznościowych firmy.